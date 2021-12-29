Динара Алимбекова: хочу с Олимпийских игр привезти что-то стоящее

Биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова рассказала, как рассчитывает выступить на Олимпийских играх в Пекине.
«В прошлом сезоне у меня были медали в Кубке мира, но я расстроилась больше, что готовилась к чемпионату мира и не привезла оттуда медали. Наверное, я хочу с главного старта, Олимпийских игр в Пекине, привезти что-то стоящее. Я хочу попробовать настроиться именно на основной старт в сезоне», – сказала Алимбекова в эфире канала «Беларусь 5».
Напомним, что Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
Алимбекова — олимпийская чемпионка 2018 года в женской эстафете, бронзовый призёр чемпионата Европы 2019 года в смешанной эстафете, победительница этапа Кубка мира – 2020/2021 в Хохфильцене в спринте и серебряный призёр в гонке преследования.
- 29 декабря 2021
-
23:58
-
22:06
-
21:39
-
21:20
-
14:18
-
10:41
-
10:37
-
10:18
-
00:36
- 28 декабря 2021
-
23:46
-
23:31
-
23:04
-
22:20
-
22:07
-
22:06
-
21:45
-
21:42
-
21:23
-
21:18
-
21:10
-
20:50
-
20:45
-
18:37
-
17:00
-
16:59
-
16:47
-
16:40
-
16:35
-
15:15
-
12:34
-
12:29
-
12:24
-
11:04
-
10:00
- 27 декабря 2021
-
23:42