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Динара Алимбекова: хочу с Олимпийских игр привезти что-то стоящее

Динара Алимбекова: хочу с Олимпийских игр привезти что-то стоящее
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Биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова рассказала, как рассчитывает выступить на Олимпийских играх в Пекине.

«В прошлом сезоне у меня были медали в Кубке мира, но я расстроилась больше, что готовилась к чемпионату мира и не привезла оттуда медали. Наверное, я хочу с главного старта, Олимпийских игр в Пекине, привезти что-то стоящее. Я хочу попробовать настроиться именно на основной старт в сезоне», – сказала Алимбекова в эфире канала «Беларусь 5».

Напомним, что Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Алимбекова — олимпийская чемпионка 2018 года в женской эстафете, бронзовый призёр чемпионата Европы 2019 года в смешанной эстафете, победительница этапа Кубка мира – 2020/2021 в Хохфильцене в спринте и серебряный призёр в гонке преследования.

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