Матвей Елисеев подробно рассказал о проблемах, из-за которых приостановил карьеру

Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал, почему принял решение приостановить карьеру. По словам Елисеева, у него возникли проблемы со здоровьем.

«В этом году мне первый раз в жизни проводили холтеровское мониторирование ЭКГ (метод исследования, который позволяет производить непрерывную регистрацию динамики сердца на ЭКГ с помощью портативного устройства (холтера), отслеживать изменения в работе сердца и контролировать артериальное давление пациента в течение всего дня в условиях его активности. — Прим. «Чемпионата»), причём дважды за лето. Плюс тот случай, когда биохимия была не в норме. И вдобавок после УМО ко мне первый раз в жизни придрались, попросили пройти холтеровское мониторирование. В общем, есть что-то.

Посмотрел не сразу, потому что никогда не задумывался, что с сердцем может быть что-то не то. И там есть определённые проблемы, которых, возможно, раньше не было, а возможно, были, потому что холтеровское мониторирование я проходил впервые в жизни.

Специалист, к которому меня хотят отправить, был в отъезде. Поэтому по вопросу сердца я не смог получить консультацию. Но получил её по другому: у меня есть болевой синдром в мышцах плеча, и с этим начали разбираться. Склоняюсь к тому, что это травма мышцы или сухожилия, но УЗИ этого не показало. Возможно, проблемы с суставом. Когда это было в острой фазе, то при первой постановке палок болевой синдром такой, что отталкивание уходило в пустоту», — цитирует Матвея «Матч ТВ».

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