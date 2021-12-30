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Дмитрий Васильев предположил, что Олимпиаду не перенесут, несмотря на отмену МЧМ-2022

Дмитрий Васильев предположил, что Олимпиаду не перенесут, несмотря на отмену МЧМ-2022
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мнение, что зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай) не станут переносить. Ранее стало известно об отмене молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходил в Канаде.

«Не думаю, что Олимпиаду отменят в связи с отменой МЧМ. Осталось фактически полтора месяца, хотя в нынешней мировой ситуации может быть всё что угодно. Но думаю, что китайцы уже подготовились на этот счёт.

А с отменой МЧМ погорячились. Можно было ограничиться изоляцией некоторых спортсменов, такое уже бывало в различных видах спорта. Думаю, с Олимпиадой такого не произойдёт», — сказал Дмитрий Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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