Глава пресс-службы СБР: биатлонисты, отобравшиеся на ОИ, пропустят этап КМ в Антхольце

Глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов сообщил, что представители мужской национальной команды, которые отберутся на Олимпиаду-2022 в Пекине, не выступят на этапе Кубка мира в Антхольце, а вот женщины, вероятно, выступят основным составом.
В январе пройдут три этапа Кубка мира: в Оберхофе, Рупольдинге и Антхольце. Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.
«Мужская олимпийская сборная пропустит этап Кубка мира в Антхольце. Состав на Игры мы обнародуем после Рупольдинга. Команда отправится на предолимпийский сбор на Семинский перевал. Полагаю, что никто из олимпийского состава у мужчин не выступит в Антхольце.
У женской сборной аналогичный сбор запланирован в Антхольце. Не могу сказать на сто процентов, думаю, что основная команда выступит на этом этапе. По точному составу сейчас никто не скажет. Кубок IBU уже закончится, но у них начнётся сбор перед чемпионатом Европы. Тренеры решат после Рупольдинга, кто куда поедет», — цитирует Аверьянова «РИА Новости Спорт».
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