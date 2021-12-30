Хованцев: в лыжах тоже пропускают этапы Кубка мира: пропустил — успешно выступил

Бывший главный сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал новость о пропуске биатлонистами группы Юрия Каминского этапа Кубка мира в Антхольце (Италия).
«Думаю, что это правильное решение — делать уклон на целенаправленную подготовку к Олимпийским играм. Для тех, кто примет участие на этапе Кубка мира в Антхольце, будет короче на неделю период подготовки, где можно будет решить какие-то проблемы или целевые задачи перед Олимпиадой.
У нас достаточно будет стартов, где можно будет посмотреть на других спортсменов в сравнении. Не все ж биатлонисты пропустят этап в Антхольце, а только ведущие с целью хорошей подготовки к Играм. Тренер знает, какой отрезок времени нужен ребятам, чтобы вывести спортсмена на пик его формы. В лыжах тоже пропускают этапы: пропустил — успешно выступил. Это вполне реально и в биатлоне», — приводит слова Хованцева «Спорт-экспресс».
Этап Кубка мира в Антхольце пройдёт с 20 по 23 января 2022 года. В группу Каминского входят Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Антон Бабиков.
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