Хованцев: в лыжах тоже пропускают этапы Кубка мира: пропустил — успешно выступил

Бывший главный сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал новость о пропуске биатлонистами группы Юрия Каминского этапа Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Думаю, что это правильное решение — делать уклон на целенаправленную подготовку к Олимпийским играм. Для тех, кто примет участие на этапе Кубка мира в Антхольце, будет короче на неделю период подготовки, где можно будет решить какие-то проблемы или целевые задачи перед Олимпиадой.

У нас достаточно будет стартов, где можно будет посмотреть на других спортсменов в сравнении. Не все ж биатлонисты пропустят этап в Антхольце, а только ведущие с целью хорошей подготовки к Играм. Тренер знает, какой отрезок времени нужен ребятам, чтобы вывести спортсмена на пик его формы. В лыжах тоже пропускают этапы: пропустил — успешно выступил. Это вполне реально и в биатлоне», — приводит слова Хованцева «Спорт-экспресс».

Этап Кубка мира в Антхольце пройдёт с 20 по 23 января 2022 года. В группу Каминского входят Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Антон Бабиков.