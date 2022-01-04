Расписание 5-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022 в Оберхофе

С 7 по 9 января в Оберхофе (Германия) пройдёт пятый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.
Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия. Расписание соревнований
7 января
13:30 мск — спринт, мужчины.
16:15 — спринт, женщины.
8 января
14:15 — смешанная эстафета.
16:45 — сингл-микст.
9 января
14:30 — гонка преследования, мужчины.
16:45 — гонка преследования, женщины.
В состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира вошли Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Максим Цветков.
В заявку женской команды включены Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко.
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