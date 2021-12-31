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Анна Сола — Ларисе Куклиной: красотка

Анна Сола — Ларисе Куклиной: красотка
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Белорусская биатлонистка Анна Сола отреагировала на пост Ларисы Куклиной в «Инстаграме». Российская биатлонистка объявила о проведении конкурса и разместила своё фото. В комментарии к посту Сола написала: «Красотка».

Фото: «Инстаграм» Ларисы Куклиной

Лариса не выполнила критерии для попадания на январские этапы Кубка мира. Критерии отбора были следующими: к концу декабря находиться в топ-30 общего зачёта или дважды финишировать в топ-20 личных гонок. В текущем сезоне Кубка мира Лариса не поднималась выше 28-го места. В общем зачёте она располагается на 61-й позиции. По итогам «Ижевской винтовки» спортсменка вошла в состав сборной России на предстоящие этапы Кубка IBU.

Анна Сола в общем зачёте Кубка мира занимает пятое место. Лидирует норвежка Марте Рёйселанд.

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