«Не отстаём от БЁдашьян». Братья Бё показали, как отпраздновали Новый год

Олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал в «Инстаграме» фото с празднования Нового года. На нём запечатлены: он с женой Хеддой и его старший брат, биатлонист Тарьей Бё с невестой Гитой.

«Не отстаём от БЁдашьян (отсылка к популярной в США семье Кардашьян-Дженнер. – Прим. «Чемпионата»). С Новым годом!» — в шутку написал Йоханнес.

Публикация доступна в «инстаграме» Йоханнеса Бё.

В данный момент действующий обладатель «Хрустального глобуса» Йоханнес Бё занимает седьмую строчку в общем зачёте Кубка мира. Тарьей Бё идёт шестым. Лидером рейтинга является француз Эмильен Жаклен.

В январе пройдут три этапа Кубка мира по биатлону. В Оберхофе (Германия) с 6 по 9 января, с 12 по 16 января в Рупольдинге (Германия), с 20 по 23 января — в Антхольце (Италия).