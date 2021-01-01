Себастиан Самуэльссон опубликовал праздничное фото с возлюбленной

Олимпийский чемпион в эстафете, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон опубликовал фото в «Инстаграме» с празднования Нового года, где он запечатлён со своей возлюбленной Линэй Карлссон.

«С Новым годом! Пусть 2022-й будет ещё лучше», — подписал фотографию Самуэльссон.

Публикация доступна в «инстаграме» Себастиана Самуэльссона.

Напомним, в текущем сезоне Самуэльссон был лидером общего зачёта Кубка мира, но к концу декабрьских этапов стал четвёртым. Себастиан набрал 344 очка и на 8 баллов опережает российского биатлониста Эдуарда Латыпова в борьбе за «Большой хрустальный глобус».

Этапы Кубка мира будут возобновлены в начале января 2022 года. Уже 6 января мужским спринтом стартует пятый этап мирового первенства в немецком Оберхофе.