Динара Алимбекова выступила с обращением к болельщикам

Биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова обратилась к болельщикам в честь наступления Нового года.

«Я желаю крепкого здоровья вам и вашим семьям, будьте мотивированы и вдохновлены. Пусть всё, что вы делаете, приносит вам только позитив и радость. Не забудьте встать обязательно на лыжи этой зимой и болейте за нашу команду по биатлону в новом году», — приводит слова Алимбековой Sputnik Беларусь.

Алимбекова — олимпийская чемпионка 2018 года в женской эстафете, бронзовый призёр чемпионата Европы 2019 года в смешанной эстафете, победительница этапа Кубка мира – 2020/2021 в Хохфильцене в спринте и серебряный призёр в гонке преследования. В данный момент Динара занимает третью позицию в общем зачёте Кубка мира.