«Я подхватила вирус». Меркушина рассказала о перенесённой болезни

26-летняя биатлонистка сборной Украины Анастасия Меркушина рассказала о перенесённой болезни.

«После контрольных стартов я отработала ещё один подготовительный цикл, после чего начались проблемы со здоровьем. Состояние было болезненным. Даже трудно его описать. Несколько тренировок пришлось пропустить, после чего мне стало легче. Затем, когда вышла бежать индивидуальную гонку в Эстерсунде, проблемы снова проявились. Я просто не могла нормально дышать и была откровенно шокирована этим. Изначально думала, что может просто день такой или мороз повлиял.

По рекомендации врачей в течение нескольких дней я не выходила на улицу, отдыхала. Казалось, что к эстафете подошла в нормальном состоянии, но во время гонки снова проявились те же симптомы. Врач в Киеве сказал, что у меня отит, ларингит, бронхоспазм, а я этого не чувствовала. В жизни этого не ощущала, у меня ничего не болело, но при этом всё было воспалено. Уже потом общалась с другими девушками и у них были такие же симптомы. К сожалению, я подхватила вирус», – цитирует Меркушину XSport.