«Любимые рядом». Эдуард Латыпов опубликовал редкое семейное фото

Призёр этапов Кубка мира, российский биатлонист Эдуард Латыпов опубликовал в «Инстаграме» редкое семейное фото.

«Любимые рядом. Всех с Новым годом!» — подписал снимок Латыпов.

Публикация доступна в «инстаграме» Эдуарда Латыпова.

Эдуард и его жена Дарья сыграли свадьбу в 2018 году, через год, 24 июля, у них родилась дочь Виктория.

Латыпов в данный момент находится в Болгарии на сборе группы старшего тренера Юрия Каминского.

В данный момент 27-летний Латыпов занимает пятое место в общем зачёте Кубка мира – 2021/2022. На четвёртом этапе КМ Латыпов дважды становился вторым – в спринте и гонке преследования, это его лучший личный результат на соревнованиях подобного уровня. Также в текущем сезоне Латыпов дважды занимал третье место в эстафете в составе сборной России.