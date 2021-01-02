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«Не изменяя нашей традиции». Алимбекова опубликовала совместное фото со Смольским

«Не изменяя нашей традиции». Алимбекова опубликовала совместное фото со Смольским
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Олимпийская чемпионка в эстафете, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала новое совместное фото с Антоном Смольским в «Инстаграме». Также на снимке запечатлён другой биатлонист сборной Беларуси Дмитрий Лазовский со своей возлюбленной.

«Не изменяя уже нашей традиции, санки первого января. Как вы проводите этот день?» — подписала фото Алимбекова.

Публикация доступна в «инстаграме» Динары Алимбековой.

В данный момент Алимбекова занимает третью позицию в общем зачёте Кубка мира, в её активе 327 очков, у лидера рейтинга норвежки Марте Рёйселанд – 417. Смольский же идёт восьмым в общем зачёте Кубка мира. В январе пройдут три этапа КМ: в Оберхофе (Германия) с 6 по 9 января, в Рупольдинге (Германия) с 12 по 16 января и в Антхольце (Италия) с 20 по 23 января.

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