Тренер белорусок предположил, что конфликт Солы с Алимбековой способствовал их результатам

Старший тренер женской сборной Беларуси Олег Рыженков прокомментировал нашумевший конфликт между соотечественницами Динарой Алимбековой и Анной Солой.

«Писать можно всё что угодно, разговаривать можно о чём угодно. Я скажу так: в коллективе у нас на сегодня ситуация более-менее спокойная. Аховых моментов, когда нужно срочно что-то делать, нет. Девочки — профессионалы, они знают, что делают, знают, что говорят. Это, может быть, где-то их даже подстёгивает на определённую конкуренцию и помогает достигать определённых результатов. В этом предположении тоже есть доля правды.

Хотя, конечно, это непросто. Всем сложно, и в команде мы проводили собрание на эту тему. Рассуждали, обсуждали, с девочками пришли к выводу, что эти моменты не красят ни их, ни нас, ни кого другого. С другой стороны, в каждой сборной наверняка есть такие ситуации. И наша команда не первая и не последняя на этой стезе. Это было и будет», — приводит слова Рыженкова «Прессбол» со ссылкой на канал «Беларусь 1».