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Кубок мира по биатлону 2021/2022, 5-й этап, Оберхоф, мужчины, спринт: когда начнётся гонка, по какому каналу смотреть

Кубок мира по биатлону, мужчины, спринт: когда начнётся гонка, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 7 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 13:30 мск.

В прямом эфире спринт можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.

Участие в гонке примут россияне Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Максим Цветков.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Эмильен Жаклен (Франция) — 371.
2. Кентен Фийон Майе (Франция) — 369.
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 347.
4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 344.
5. Эдуард Латыпов (Россия) — 336.
6. Тарьей Бё (Норвегия) — 320.
7. Йоханнес Бё (Норвегия) — 310.
8. Антон Смольский (Беларусь) — 256.
9. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 253.
10. Симон Детьё (Франция) — 248…
12. Александр Логинов (Россия) — 214…
23. Саид Каримулла Халили (Россия) — 136…
32. Александр Поварницын (Россия) — 98…
34. Даниил Серохвостов (Россия) — 93…
40. Василий Томшин (Россия) — 56.

Календарь Кубка мира по биатлону 2021-2022
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