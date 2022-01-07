Кубок мира по биатлону, мужчины, спринт: когда начнётся гонка, по какому каналу смотреть

Сегодня, 7 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 13:30 мск.
В прямом эфире спринт можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.
Участие в гонке примут россияне Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Максим Цветков.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Эмильен Жаклен (Франция) — 371.
2. Кентен Фийон Майе (Франция) — 369.
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 347.
4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 344.
5. Эдуард Латыпов (Россия) — 336.
6. Тарьей Бё (Норвегия) — 320.
7. Йоханнес Бё (Норвегия) — 310.
8. Антон Смольский (Беларусь) — 256.
9. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 253.
10. Симон Детьё (Франция) — 248…
12. Александр Логинов (Россия) — 214…
23. Саид Каримулла Халили (Россия) — 136…
32. Александр Поварницын (Россия) — 98…
34. Даниил Серохвостов (Россия) — 93…
40. Василий Томшин (Россия) — 56.
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