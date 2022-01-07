Кубок мира по биатлону, мужчины, спринт: когда начнётся гонка, по какому каналу смотреть

Сегодня, 7 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 13:30 мск.



В прямом эфире спринт можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.

Участие в гонке примут россияне Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Максим Цветков.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Эмильен Жаклен (Франция) — 371.

2. Кентен Фийон Майе (Франция) — 369.

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 347.

4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 344.

5. Эдуард Латыпов (Россия) — 336.

6. Тарьей Бё (Норвегия) — 320.

7. Йоханнес Бё (Норвегия) — 310.

8. Антон Смольский (Беларусь) — 256.

9. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 253.

10. Симон Детьё (Франция) — 248…

12. Александр Логинов (Россия) — 214…

23. Саид Каримулла Халили (Россия) — 136…

32. Александр Поварницын (Россия) — 98…

34. Даниил Серохвостов (Россия) — 93…

40. Василий Томшин (Россия) — 56.