Кубок мира по биатлону, женщины, спринт: когда начнётся гонка, по какому каналу смотреть

Сегодня, 7 января, в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 16:15 мск.



В прямом эфире спринт можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.

Участие в гонке примут россиянки Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Анастасия Шевченко и Валерия Васнецова.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 417.

2. Эльвира Эберг (Швеция) — 387.

3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 327.

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 321.

5. Анна Сола (Беларусь) — 320.

6. Ханна Эберг (Швеция) — 318.

7. Анаис Бескон (Франция) — 250.

8. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 235.

9. Кристина Резцова (Россия) — 234.

10. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 229...

13. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 204...

25. Светлана Миронова (Россия) — 141...

28. Ирина Казакевич (Россия) — 124…

42. Валерия Васнецова (Россия) — 45…

66. Лариса Куклина (Россия) — 18.