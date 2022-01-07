Кубок мира по биатлону, женщины, спринт: когда начнётся гонка, по какому каналу смотреть

Сегодня, 7 января, в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 16:15 мск.
В прямом эфире спринт можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.
Участие в гонке примут россиянки Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Анастасия Шевченко и Валерия Васнецова.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 417.
2. Эльвира Эберг (Швеция) — 387.
3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 327.
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 321.
5. Анна Сола (Беларусь) — 320.
6. Ханна Эберг (Швеция) — 318.
7. Анаис Бескон (Франция) — 250.
8. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 235.
9. Кристина Резцова (Россия) — 234.
10. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 229...
13. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 204...
25. Светлана Миронова (Россия) — 141...
28. Ирина Казакевич (Россия) — 124…
42. Валерия Васнецова (Россия) — 45…
66. Лариса Куклина (Россия) — 18.
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