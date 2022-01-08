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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, 5-й этап, Оберхоф: когда начнётся сингл-микст, по какому каналу смотреть

Кубок мира по биатлону, сингл-микст: когда начнётся, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 8 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится сингл-микст. Старт запланирован на 16:45 мск.

В прямом эфире сингл-микст можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1. За сборную России выступят Антон Бабиков и Кристина Резцова.

7 января в Оберхофе состоялись спринтерские гонки. В мужских соревнованиях победу одержал россиянин Александр Логинов. Антон Бабиков стал шестым, не допустив промахов и уступив Логинову 23 секунды. В женском спринте победила норвежка Марте Рёйселанд. Резцова финишировала седьмой, промахнувшись два раза и проиграв лидеру общего зачёта Кубка мира 26,6 секунды.

9 января этап Кубка мира в Оберхофе завершится гонками преследования.

Календарь Кубка мира по биатлону 2021-2022
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