Кубок мира по биатлону, сингл-микст: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 8 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится сингл-микст. Старт запланирован на 16:45 мск.



В прямом эфире сингл-микст можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1. За сборную России выступят Антон Бабиков и Кристина Резцова.

7 января в Оберхофе состоялись спринтерские гонки. В мужских соревнованиях победу одержал россиянин Александр Логинов. Антон Бабиков стал шестым, не допустив промахов и уступив Логинову 23 секунды. В женском спринте победила норвежка Марте Рёйселанд. Резцова финишировала седьмой, промахнувшись два раза и проиграв лидеру общего зачёта Кубка мира 26,6 секунды.



9 января этап Кубка мира в Оберхофе завершится гонками преследования.