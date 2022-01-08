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Кубок мира по биатлону 2021/2022, 5-й этап, Оберхоф, смешанная эстафета: когда начнётся гонка, по какому каналу смотреть

Кубок мира по биатлону, смешанная эстафета: когда начнётся, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 8 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится смешанная эстафета. Начало гонки запланировано на 14:15 мск.

В прямом эфире смешанную эстафету можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 2.

За сборную России выступят Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

7 января в Оберхофе состоялись спринтерские гонки. У мужчин победу одержал россиянин Александр Логинов. Поварницын стал 40-м, Цветков — 52-м. В женском спринте лучшей стала норвежка Марте Рёйселанд. Васнецова финишировала 24-й, Казакевич заняла 30-е место.

Сегодня также состоится сингл-микст. 9 января этап Кубка мира в Оберхофе завершится гонками преследования.

Календарь Кубка мира по биатлону 2021-2022
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