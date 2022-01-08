Кубок мира по биатлону, смешанная эстафета: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 8 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится смешанная эстафета. Начало гонки запланировано на 14:15 мск.



В прямом эфире смешанную эстафету можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 2.

За сборную России выступят Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

7 января в Оберхофе состоялись спринтерские гонки. У мужчин победу одержал россиянин Александр Логинов. Поварницын стал 40-м, Цветков — 52-м. В женском спринте лучшей стала норвежка Марте Рёйселанд. Васнецова финишировала 24-й, Казакевич заняла 30-е место.

Сегодня также состоится сингл-микст. 9 января этап Кубка мира в Оберхофе завершится гонками преследования.