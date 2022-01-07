Зачёт Кубка наций среди мужчин: Россия — третья, лидирует Норвегия

Сборная России после победы Александра Логинова в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) сохранила за собой третье место в зачёте Кубка наций.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Кубок наций

1. Норвегия – 3391.

2. Франция – 3247.

3. Россия – 3094.

4. Германия – 2973.

5. Швеция – 2695.

6. Беларусь – 2582.

7. Италия – 2406.

8. Украина – 2397.

9. Австрия – 2097.

10. Словения – 2093.

Биатлон. Кубок мира. Оберхоф (Германия). Спринт, 10 км. Мужчины

1. Александр Логинов (Россия) — 27.00,8 (1).

2. Эмильен Жаклен (Франция) +6,5 (2).

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) + 15,1 (1).



Сегодня, 7 января, в Оберхофе также состоится женская спринтерская гонка, начало — в 16:15 мск. 8 января пройдут смешанная эстафета и сингл-микст. На 9 января запланированы гонки преследования.