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Кубок мира по биатлону, мужчины, зачёт Кубка наций

Зачёт Кубка наций среди мужчин: Россия — третья, лидирует Норвегия
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Сборная России после победы Александра Логинова в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) сохранила за собой третье место в зачёте Кубка наций.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Кубок наций
1. Норвегия – 3391.
2. Франция – 3247.
3. Россия – 3094.
4. Германия – 2973.
5. Швеция – 2695.
6. Беларусь – 2582.
7. Италия – 2406.
8. Украина – 2397.
9. Австрия – 2097.
10. Словения – 2093.

Биатлон. Кубок мира. Оберхоф (Германия). Спринт, 10 км. Мужчины
1. Александр Логинов (Россия) — 27.00,8 (1).
2. Эмильен Жаклен (Франция) +6,5 (2).
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) + 15,1 (1).

Сегодня, 7 января, в Оберхофе также состоится женская спринтерская гонка, начало — в 16:15 мск. 8 января пройдут смешанная эстафета и сингл-микст. На 9 января запланированы гонки преследования.

Календарь Кубка мира по биатлону 2021-2022
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