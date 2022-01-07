Общий зачёт Кубка мира по биатлону, женщины: Сола замыкает тройку, Резцова — 8-я

Сегодня, 7 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) завершилась женская спринтерская гонка с двумя огневыми рубежами. Победу одержала норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, допустившая один промах. Второе место поделили белоруска Анна Сола и француженка Жулия Симон, показавшие одинаковый результат. При этом Сола допустила два промаха, а Симон — один.
Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, которая лидировала после лёжки, но допустила два промаха на стойке и в итоге стала седьмой.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 477.
2. Эльвира Эберг (Швеция) — 413.
3. Анна Сола (Беларусь) — 374.
4. Динара Алимбекова (Беларусь) — 370.
5. Ханна Эберг (Швеция) — 350.
6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 344.
7. Анаис Бескон (Франция) — 274.
8. Кристина Резцова (Россия) — 270.
9. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 267.
10. Маркета Давидова (Чехия) — 257...
15. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 204...
26. Светлана Миронова (Россия) — 149...
30. Ирина Казакевич (Россия) — 115…
39. Валерия Васнецова (Россия) — 62…
68. Лариса Куклина (Россия) — 18.
- 7 января 2022
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