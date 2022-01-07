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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, женщины, зачёт Кубка наций

Зачёт Кубка наций среди женщин: Беларусь обошла Германию, Россия — 6-я
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Сегодня, 7 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) завершилась женская спринтерская гонка с двумя огневыми рубежами. Победу одержала норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, допустившая один промах. Второе место поделили белоруска Анна Сола и француженка Жулия Симон, показавшие одинаковый результат. При этом Сола допустила два промаха, а Симон — один.

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, которая лидировала после лёжки, но допустила два промаха на стойке и в итоге стала седьмой.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций

1. Швеция – 3185.
2. Франция – 3123.
3. Норвегия – 2981.
4. Беларусь – 2946.
5. Германия – 2921.
6. Россия – 2824.
7. Чехия – 2556.
8. Украина – 2453.
9. Италия – 2387.
10. Австрия – 2260.

Расписание Кубка мира по биатлону 2021-2022
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