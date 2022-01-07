Зачёт Кубка наций среди женщин: Беларусь обошла Германию, Россия — 6-я

Сегодня, 7 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) завершилась женская спринтерская гонка с двумя огневыми рубежами. Победу одержала норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, допустившая один промах. Второе место поделили белоруска Анна Сола и француженка Жулия Симон, показавшие одинаковый результат. При этом Сола допустила два промаха, а Симон — один.

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, которая лидировала после лёжки, но допустила два промаха на стойке и в итоге стала седьмой.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций

1. Швеция – 3185.

2. Франция – 3123.

3. Норвегия – 2981.

4. Беларусь – 2946.

5. Германия – 2921.

6. Россия – 2824.

7. Чехия – 2556.

8. Украина – 2453.

9. Италия – 2387.

10. Австрия – 2260.