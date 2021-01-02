Белорусские биатлонистки сделали совместное фото с ёлкой. С ними не было Алимбековой

Биатлонистки сборной Беларуси сделали совместное фото с новогодней ёлкой. Соответствующую публикацию в «Инстаграме» сделала Ирина Кривко, отметив, что «Новый год – это всегда надежда на что-то хорошее».

Её подруга по команде Надежда Скардино прокомментировала изображение так: «С Новым годом, финиш! Пусть новогоднее желание исполнится».

Примечательно, что на фотографии нет лидера сборной Беларуси Динары Алимбековой. Подобная ситуация возникла ещё летом. Поклонники белорусской команды ещё тогда заметили, что на общекомандных фото Алимбекова отсутствует. Причиной этого стали взаимоотношения Динары с биатлонистом мужской сборной Беларуси Антоном Смольским.



Российская публика узнала о конфликте в команде лишь на старте Кубка мира. Дмитрий Губерниев в эфире начал расспрашивать об этом Анну Солу, но та дала лишь пространный ответ: «Почему в команде не общаются с Алимбековой? У нас в команде всё прекрасно. Спросите у неё, почему не общаются. У неё очень здорово получается отвечать на эти вопросы».