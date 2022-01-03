В НОК Швеции опровергли информацию о включении Стины Нильссон в состав на Олимпиаду

Менеджер Олимпийского комитета Швеции Петер Рейнебо опроверг информацию о включении олимпийской чемпионки в лыжных гонках Стины Нильссон в состав сборной на Игры-2022 в качестве биатлонистки. Вчера, 2 января, шведское издание Aftonbladet сообщило, что Союз биатлонистов Швеции предоставил 28-летней Нильссон путёвку на Игры в Пекин.

«Это неправда», — приводит слова Рейнебо SVT.

В декабре Стина впервые попала в десятку лучших на этапе биатлонного Кубка мира. В лыжных гонках она завоевала одно золото, два серебра и две бронзы Олимпийских игр. Также Нильссон является двукратной чемпионкой мира. В марте 2020 года Стина приняла решение начать карьеру биатлонистки.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.