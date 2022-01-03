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Американская биатлонистка по-русски прокомментировала пост Анны Солы

Американская биатлонистка по-русски прокомментировала пост Анны Солы
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Белорусская биатлонистка Анна Сола опубликовала праздничный пост в своём «инстаграме». Спортсменка отпраздновала Новый год с коллегами по сборной.

«Всем счастливого Нового года. Спасибо за это невероятно клёвое времяпровождение», — написала Сола.

Пост доступен в «инстаграме» Анны Солы.

На пост Солы отреагировала американская биатлонистка Клэр Игэн. В комментарии она по-русски написала: «Отличная команда».

Пятый этап Кубка мира по биатлону пройдёт в Оберхофе (Германия) с 6 по 9 января.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 417.
2. Эльвира Эберг (Швеция) — 387.
3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 327.
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 321.
5. Анна Сола (Беларусь) — 320.

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