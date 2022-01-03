Американская биатлонистка по-русски прокомментировала пост Анны Солы

Белорусская биатлонистка Анна Сола опубликовала праздничный пост в своём «инстаграме». Спортсменка отпраздновала Новый год с коллегами по сборной.

«Всем счастливого Нового года. Спасибо за это невероятно клёвое времяпровождение», — написала Сола.

Пост доступен в «инстаграме» Анны Солы.

На пост Солы отреагировала американская биатлонистка Клэр Игэн. В комментарии она по-русски написала: «Отличная команда».

Пятый этап Кубка мира по биатлону пройдёт в Оберхофе (Германия) с 6 по 9 января.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 417.

2. Эльвира Эберг (Швеция) — 387.

3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 327.

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 321.

5. Анна Сола (Беларусь) — 320.