Американская биатлонистка по-русски прокомментировала пост Анны Солы
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Белорусская биатлонистка Анна Сола опубликовала праздничный пост в своём «инстаграме». Спортсменка отпраздновала Новый год с коллегами по сборной.
«Всем счастливого Нового года. Спасибо за это невероятно клёвое времяпровождение», — написала Сола.
Пост доступен в «инстаграме» Анны Солы.
На пост Солы отреагировала американская биатлонистка Клэр Игэн. В комментарии она по-русски написала: «Отличная команда».
Пятый этап Кубка мира по биатлону пройдёт в Оберхофе (Германия) с 6 по 9 января.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 417.
2. Эльвира Эберг (Швеция) — 387.
3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 327.
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 321.
5. Анна Сола (Беларусь) — 320.
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