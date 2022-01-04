«Зачем Сола полезла в отношения Алимбековой?» Подписчица обратилась к Анне, та ответила

Белорусская биатлонистка Анна Сола ответила подписчице в «Инстаграме» на вопрос о конфликте с другой белоруской Динарой Алимбековой. Сола и Алимбекова перестали общаться из-за взаимоотношений Динары с биатлонистом мужской сборной Беларуси Антоном Смольским.

«Чего ради Сола полезла в отношения Алимбековой? Сколько пар сходится, расходится, ей какое дело? Многие Солу осуждают! Негоже сводить счёты с Алимбековой под предлогом защиты якобы подруги, у которой и без Алимбековой брак по залёту, а не по любви!» — спросила подписчица в комментариях к одному из постов Солы в «Инстаграме».

«Я ни в чьи отношения никогда не лезла, просто в тот момент поддержка для Даши была необходима! И я ещё раз повторюсь, что лично у меня конфликта с Алимбековой не было и я ей никогда не делала ничего плохого! А то, что у неё нет общения со всеми девчонками-биатлонистками, — это проблема не в девчонках», — ответила Анна.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.