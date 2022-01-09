Кубок мира по биатлону, зачёт гонок преследования: Логинов поднялся на 8 позиций

Сегодня, 9 января, в Оберхофе (Германия) прошла мужская гонка преследования в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Её победителем стал француз Кентен Фийон Майе. Вторым финишировал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон, третьим – норвежец Тарьей Бё.

Напомним, стартовый лист пасьюта формируется по итогам спринта, который ранее выиграл россиянин Александр Логинов. Александр лидировал в гонке преследования вплоть до четвёртого огневого рубежа, где допустил 3 неточных выстрела.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт гонок преследования

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 205.

2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 186.

3. Эмильен Жаклен (Франция) — 158.

4. Тарьей Бё (Норвегия) — 137.

5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 136.

6. Йоханнес Бё (Норвегия) — 117.

7. Эдуард Латыпов (Россия) — 113.

8. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 113.

9. Антон Смольский (Беларусь) — 103.

10. Симон Детьё (Франция) — 103...

13. Александр Логинов (Россия) — 97.

19. Карим Халили (Россия) — 77...

32. Даниил Серохвостов (Россия) — 46.

33. Александр Поварницын (Россия) — 45.

34. Василий Томшин (Россия) — 38...

38. Антон Бабиков (Россия) — 31.

40. Максим Цветков (Россия) — 29.