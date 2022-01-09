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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, 5-й этап, Оберхоф, мужчины, зачёт гонок преследования

Кубок мира по биатлону, зачёт гонок преследования: Логинов поднялся на 8 позиций
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Сегодня, 9 января, в Оберхофе (Германия) прошла мужская гонка преследования в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Её победителем стал француз Кентен Фийон Майе. Вторым финишировал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон, третьим – норвежец Тарьей Бё.

Напомним, стартовый лист пасьюта формируется по итогам спринта, который ранее выиграл россиянин Александр Логинов. Александр лидировал в гонке преследования вплоть до четвёртого огневого рубежа, где допустил 3 неточных выстрела.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт гонок преследования

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 205.
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 186.
3. Эмильен Жаклен (Франция) — 158.
4. Тарьей Бё (Норвегия) — 137.
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 136.
6. Йоханнес Бё (Норвегия) — 117.
7. Эдуард Латыпов (Россия) — 113.
8. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 113.
9. Антон Смольский (Беларусь) — 103.
10. Симон Детьё (Франция) — 103...
13. Александр Логинов (Россия) — 97.
19. Карим Халили (Россия) — 77...
32. Даниил Серохвостов (Россия) — 46.
33. Александр Поварницын (Россия) — 45.
34. Василий Томшин (Россия) — 38...
38. Антон Бабиков (Россия) — 31.
40. Максим Цветков (Россия) — 29.

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