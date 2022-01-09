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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, 5-й этап, Оберхоф, женщины, зачёт гонок преследования

Кубок мира по биатлону, зачёт гонок преследования: россиянок нет в топ-10
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На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоялась женская гонка преследования. Победителем гонки стала норвежка Марте Рёйселанд, серебряную медаль завоевала шведка Ханна Эберг, а тройку лучших замкнула Динара Алимбекова из Беларуси.

По итогам пасьюта в зачёте гонок преследования произошли некоторые изменения.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт гонок преследования

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 223.
2. Эльвира Эберг (Швеция) — 180.
3. Ханна Эберг (Швеция) — 180.
4. Динара Алимбекова (Беларусь) — 152.
5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 135.
6. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 134.
7. Анаис Бескон (Франция) — 119.
8. Жулия Симон (Франция) — 113.
9. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 103.
10. Анна Сола (Беларусь) — 101.
11. Кристина Резцова (Россия) — 98...
17. Ирина Казакевич (Россия) — 74...
19. Светлана Миронова (Россия) — 72...
23. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 63.
29. Валерия Васнецова (Россия) — 43.

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