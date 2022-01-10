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Биатлон, Кубок мира — 2021/2022, календарь этапов

Биатлон: расписание Кубка мира сезона-2021/2022
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«Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание оставшихся этапов Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022.

Биатлон. Кубок мира. Сезон-2021/2022. Расписание этапов
Шестой этап. Рупольдинг, Германия
12 января – спринт, женщины.
13 января – спринт, мужчины.
14 января – эстафета, женщины.
15 января – эстафета, мужчины.
16 января – гонка преследования, женщины.
16 января – гонка преследования, мужчины.

Седьмой этап. Антхольц, Италия
20 января – индивидуальная гонка, мужчины.
21 января – индивидуальная гонка, женщины.
22 января – масс-старт, мужчины.
22 января – эстафета, женщины.
23 января – эстафета, мужчины.
23 января – масс-старт, женщины.

Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия
3 марта – эстафета, женщины.
4 марта – эстафета, мужчины.
5 марта – спринт, женщины.
5 марта – спринт, мужчины.
6 марта – гонка преследования, женщины.
6 марта – гонка преследования, мужчины.

Девятый этап. Отепя, Эстония
10 марта – спринт, мужчины.
11 марта – спринт, женщины.
12 марта – гонка преследования, мужчины.
12 марта – гонка преследования, женщины.
13 марта – смешанная эстафета.
13 марта – сингл-микст.

10-й этап. Хольменколлен, Норвегия
17 марта – спринт, женщины.
18 марта – спринт, мужчины.
19 марта – гонка преследования, женщины.
19 марта – гонка преследования, мужчины.
20 марта – масс-старт, женщины.
20 марта – масс-старт, мужчины.

Биатлон: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
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