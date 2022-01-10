Биатлон: расписание Кубка мира сезона-2021/2022

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание оставшихся этапов Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022.



Биатлон. Кубок мира. Сезон-2021/2022. Расписание этапов

Шестой этап. Рупольдинг, Германия

12 января – спринт, женщины.

13 января – спринт, мужчины.

14 января – эстафета, женщины.

15 января – эстафета, мужчины.

16 января – гонка преследования, женщины.

16 января – гонка преследования, мужчины.



Седьмой этап. Антхольц, Италия

20 января – индивидуальная гонка, мужчины.

21 января – индивидуальная гонка, женщины.

22 января – масс-старт, мужчины.

22 января – эстафета, женщины.

23 января – эстафета, мужчины.

23 января – масс-старт, женщины.



Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия

3 марта – эстафета, женщины.

4 марта – эстафета, мужчины.

5 марта – спринт, женщины.

5 марта – спринт, мужчины.

6 марта – гонка преследования, женщины.

6 марта – гонка преследования, мужчины.



Девятый этап. Отепя, Эстония

10 марта – спринт, мужчины.

11 марта – спринт, женщины.

12 марта – гонка преследования, мужчины.

12 марта – гонка преследования, женщины.

13 марта – смешанная эстафета.

13 марта – сингл-микст.



10-й этап. Хольменколлен, Норвегия

17 марта – спринт, женщины.

18 марта – спринт, мужчины.

19 марта – гонка преследования, женщины.

19 марта – гонка преследования, мужчины.

20 марта – масс-старт, женщины.

20 марта – масс-старт, мужчины.