Лариса Куклина — мужу: несмотря ни на что, ты всегда рядом

Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала философский пост в своём «инстаграме» и отметила важность проведённого с семьёй времени.
«Взлёты и падения есть абсолютно у каждого, я честна перед собой и каждым, кто провёл со мной весь подготовительный период к этому сезону! Надеюсь, время, проведённое с семьёй, пошло мне на пользу! Снова в бой за новыми возможностями. Спасибо каждому за поддержку, особенно спасибо семье и любимому мужу Михаилу — несмотря ни на что, ты всегда рядом», — написала Куклина.
Пост доступен в «инстаграме» Ларисы Куклиной.
Лариса не выполнила критерии для попадания на январские этапы Кубка мира. Критерии отбора были следующими: к концу декабря находиться в топ-30 общего зачёта или дважды финишировать в топ-20 личных гонок. В текущем сезоне Кубка мира Лариса не поднималась выше 28-го места. В общем зачёте она располагается на 61-й позиции.
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