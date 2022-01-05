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Ирина Казакевич показала свежее видео из Оберхофа, где пройдёт этап Кубка мира

Ирина Казакевич показала свежее видео из Оберхофа, где пройдёт этап Кубка мира
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Биатлонистка сборной России Ирина Казакевич опубликовала свежее видео на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка показала, как сейчас выглядит Оберхоф, где в ближайшие выходные пройдёт очередной этап сезона-2021/2022 Кубка мира по биатлону.

«Прекрасный утренний Оберхоф», — подписала она видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Ирины Казакевич.

В состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира вошли Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Максим Цветков. В заявку женской команды включены Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.

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