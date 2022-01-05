Антон Смольский поздравил Динару Алимбекову, опубликовав их совместное фото

Белорусский биатлонист Антон Смольский поздравил с днём рождения соотечественницу Динару Алимбекову. Спортсмен в своём «инстаграме» опубликовал коллаж из фото Динары, а затем показал их совместный снимок. Сегодня, 5 января, олимпийской чемпионке исполняется 26 лет.
Фото: «Инстаграм» Антона Смольского
Фото: «Инстаграм» Антона Смольского
Алимбекова — олимпийская чемпионка 2018 года в женской эстафете, бронзовый призёр чемпионата Европы 2019 года в смешанной эстафете, победительница этапа Кубка мира – 2020/2021 в Хохфильцене в спринте и серебряный призёр в гонке преследования. Динара занимает третью позицию в общем зачёте Кубка мира.
Смольский идёт восьмым в общем зачёте Кубка мира. В январе пройдут три этапа Кубка мира: в Оберхофе (Германия) с 7 по 9 января, в Рупольдинге (Германия) с 12 по 16 января и в Антхольце (Италия) с 20 по 23 января.
- 5 января 2022
-
16:41
-
14:02
-
10:34
-
09:00
-
08:40
- 4 января 2022
-
20:23
-
15:59
-
10:23
-
09:00
- 3 января 2022
-
21:44
-
21:09
-
11:08
-
09:00
-
08:41
-
08:28
-
08:03
- 2 января 2022
-
22:56
-
19:31
-
13:56
-
10:34
-
09:56
-
00:12
- 1 января 2022
-
11:51
-
10:38
-
09:38
-
09:24
- 31 декабря 2021
-
09:45
-
09:28
- 30 декабря 2021
-
18:30
-
18:10
-
15:13
-
14:00
-
13:11
-
09:27
- 29 декабря 2021
-
23:58