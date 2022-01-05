Антон Смольский поздравил Динару Алимбекову, опубликовав их совместное фото

Белорусский биатлонист Антон Смольский поздравил с днём рождения соотечественницу Динару Алимбекову. Спортсмен в своём «инстаграме» опубликовал коллаж из фото Динары, а затем показал их совместный снимок. Сегодня, 5 января, олимпийской чемпионке исполняется 26 лет.

Фото: «Инстаграм» Антона Смольского

Фото: «Инстаграм» Антона Смольского

Алимбекова — олимпийская чемпионка 2018 года в женской эстафете, бронзовый призёр чемпионата Европы 2019 года в смешанной эстафете, победительница этапа Кубка мира – 2020/2021 в Хохфильцене в спринте и серебряный призёр в гонке преследования. Динара занимает третью позицию в общем зачёте Кубка мира.

Смольский идёт восьмым в общем зачёте Кубка мира. В январе пройдут три этапа Кубка мира: в Оберхофе (Германия) с 7 по 9 января, в Рупольдинге (Германия) с 12 по 16 января и в Антхольце (Италия) с 20 по 23 января.