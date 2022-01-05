Динара Алимбекова обратилась к подписчикам после поздравлений

Олимпийская чемпионка в эстафете, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова обратилась к подписчикам в «Инстаграме» после их поздравлений. Сегодня, 5 января, Алимбековой исполнилось 26 лет.

«Праздничная тренировка прошла идеально, всё потому, что ваших поздравлений очень много. Благодарю каждого за тёплые слова! Пусть это добро возвращается к вам в ответ», — подписала снимки Алимбекова.

Публикация доступна в «инстаграме» Динары Алимбековой.

В данный момент Алимбекова занимает третью позицию в общем зачёте Кубка мира, в её активе 327 очков, у лидера рейтинга норвежки Марте Рёйселанд – 417. В январе пройдут три этапа КМ: в Оберхофе (Германия) с 7 по 9 января, в Рупольдинге (Германия) с 12 по 16 января и в Антхольце (Италия) с 20 по 23 января.