Арнд Пайффер: может быть, Йоханнес Бё всё поставил на Олимпиаду в Пекине?
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Олимпийский чемпион 2018 года, бывший немецкий биатлонист, а ныне ТВ-эксперт Арнд Пайффер высказался о неудачном старте олимпийского сезона – 2021/2022 для норвежца Йоханнеса Бё.
В данный момент действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» (выигрывал три раза подряд) занимает седьмую строчку в общем зачёте Кубка мира.
«Я много наблюдал за Йоханнесом в декабре и обнаружил, что он значительно потерял силу на лыжне по сравнению с предыдущими сезонами. Его нынешние показатели представляются довольно загадочными. Может быть, он всё поставил на Олимпийские игры в Пекине и не хочет бороться за победу в общем зачёте? Но встаёт вопрос: будет ли он также эффективен на трассе, как раньше», — приводит слова Пайффера Ski-Nordique.
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