Йоханнес Бё после Оберхофа уедет в Норвегию. Там побит рекорд заболеваемости коронавирусом

Олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё на неделю вернётся в Норвегию после пятого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). Таким образом, спортсмен пропустит шестой этап в Рупольдинге (Германия).
Отметим, что 4 января в Норвегии было зарегистрировано рекордное количество заражённых коронавирусом (7 921 случай).
«Я поеду домой после Оберхофа и проведу неделю с семьёй в Шушене. Это по семейным обстоятельствам – для меня они важнее, чем подготовка на высоте. После этого у нас будут соревнования на высоте в Антхольце. Риск заразиться коронавирусом существует везде, но я веду себя очень осторожно. Я бы не сказал, что здесь безопаснее, чем дома. Дома тоже довольно безопасно, там хорошая программа контроля за инфекцией», — приводит слова Бё TV2.
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