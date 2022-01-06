Пресс-служба Союза биатлонистов России показала фото Антона Бабикова без бороды

Пресс-служба Союза биатлонистов России опубликовала фотографии с тренировки команды в Оберхофе (Германия), где завтра, 7 января, стартует пятый этап Кубка мира.
«Бабиков без бороды, Цветков и Шевченко готовятся к первым гонкам на Кубке мира в этом сезоне. Сборная провела тренировку в Оберхофе», — говорится в подписи к снимкам.
Пост доступен в «инстаграме» Союза биатлонистов России.
Пост оценил известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он написал: «Верим в команду святой биатлонной Руси».
В состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира вошли Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Максим Цветков. В заявку женской команды включены Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко.
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