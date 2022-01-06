Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о заработке со своей музыкальной группой

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, получается ли у него зарабатывать в музыкальной деятельности. Губерниев выступает в группе Guber Band.

«Да, из хобби это превращается в заработок, хотя для меня это всё равно хобби. Понятно, что я зарабатываю другим, мне музыкальная деятельность просто по кайфу. Вообще же музыканты должны зарабатывать, и ситуация в последнее время складывается таким образом, что нам это удаётся делать.

Я пою песни, из-за которых я испытываю внутреннюю дрожь. Какие-то песни из детства, что-то более позднее, «Ветер биатлона» — это вообще святое. Не так давно мы эту песню исполняли с моим сыном Мишей», — приводит слова Губерниева «РИА Новости Спорт».

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.



