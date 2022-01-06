IBU выступил с заявлением о положительном тесте на коронавирус у Эдуарда Латыпова
Поделиться
Международный союз биатлонистов выступил с заявлением о положительном тесте на коронавирус у российского биатлониста Эдуарда Латыпова. Ранее пресс-служба Союза биатлонистов России сообщила, что Эдуард был изолирован от команды.
«IBU провёл 250 ПЦР-тестов на этапе Кубка мира в Оберхофе, следуя протоколу. Один спортсмен из сборной России сдал положительный тест и был изолирован. Остальные тесты во всех командах были отрицательными», — говорится в заявлении.
Этап Кубка мира в Оберхофе стартует завтра, 7 января, спринтерскими гонками. В состав мужской команды на январские этапы Кубка мира, помимо Латыпова, вошли Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков и Максим Цветков.
Новость по темеДмитрий Губерниев обратился к Эдуарду Латыпову
Комментарии
- 6 января 2022
-
12:31
-
12:22
-
12:02
-
10:34
-
09:54
-
08:46
- 5 января 2022
-
23:05
-
19:10
-
18:39
-
17:42
-
16:41
-
14:02
-
10:34
-
09:00
-
08:40
- 4 января 2022
-
20:23
-
15:59
-
10:23
-
09:00
- 3 января 2022
-
21:44
-
21:09
-
11:08
-
09:00
-
08:41
-
08:28
-
08:03
- 2 января 2022
-
22:56
-
19:31
-
13:56
-
10:34
-
09:56
-
00:12
- 1 января 2022
-
11:51
-
10:38
-
09:38
Партнерский контент