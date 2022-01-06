IBU выступил с заявлением о положительном тесте на коронавирус у Эдуарда Латыпова

Международный союз биатлонистов выступил с заявлением о положительном тесте на коронавирус у российского биатлониста Эдуарда Латыпова. Ранее пресс-служба Союза биатлонистов России сообщила, что Эдуард был изолирован от команды.

«IBU провёл 250 ПЦР-тестов на этапе Кубка мира в Оберхофе, следуя протоколу. Один спортсмен из сборной России сдал положительный тест и был изолирован. Остальные тесты во всех командах были отрицательными», — говорится в заявлении.

Этап Кубка мира в Оберхофе стартует завтра, 7 января, спринтерскими гонками. В состав мужской команды на январские этапы Кубка мира, помимо Латыпова, вошли Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков и Максим Цветков.