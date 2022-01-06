Динара Алимбекова — об Антоне Смольском: у него все мои лучшие фото

Олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова отреагировала на поздравление со стороны биатлониста Антона Смольского. Вчера, 5 января, спортсменка праздновала свой день рождения, ей исполнилось 26 лет.

Смольский поздравил Динару, опубликовав в «Инстаграме» коллаж из её фотографий. Алимбекова разместила этот пост на своей странице и написала об Антоне: «У него все лучшие мои фото».

Фото: «Инстаграм» Динары Алимбековой

Алимбекова — олимпийская чемпионка 2018 года в женской эстафете, бронзовый призёр чемпионата Европы 2019 года в смешанной эстафете, победительница этапа Кубка мира – 2020/2021 в Хохфильцене в спринте и серебряный призёр в гонке преследования. Динара занимает третью позицию в общем зачёте Кубка мира. Смольский идёт восьмым в общем зачёте Кубка мира.