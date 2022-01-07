Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Сегодня, 7 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 13:30 мск.
Первым из россиян в гонку отправится Александр Поварницын, получивший 25-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Даниил Серохвостов (27-й), Александр Логинов (56-й), Карим Халили (59-й), Антон Бабиков (63-й) и Максим Цветков (107-й).
Эдуард Латыпов сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован от команды.
Лидер общего зачёта Кубка мира, француз Эмильен Жаклен выйдет на старт 40-м. Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», норвежец Йоханнес Бё стартует 38-м.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
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