Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Сегодня, 7 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 13:30 мск.



Первым из россиян в гонку отправится Александр Поварницын, получивший 25-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Даниил Серохвостов (27-й), Александр Логинов (56-й), Карим Халили (59-й), Антон Бабиков (63-й) и Максим Цветков (107-й).

Эдуард Латыпов сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован от команды.



Лидер общего зачёта Кубка мира, француз Эмильен Жаклен выйдет на старт 40-м. Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», норвежец Йоханнес Бё стартует 38-м.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.