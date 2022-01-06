Логинов стартует 56-м в спринте на этапе КМ в Оберхофе, Латыпов пропустит гонку
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Стали известны стартовые номера российских биатлонистов в спринтерской гонке на 10 км на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
Первым из россиян под 25-м номером на дистанцию уйдёт Александр Поварницын, следом 27-м стартует Даниил Серохвостов. Во второй группе первую гонку начнут Александр Логинов (56-й стартовый номер), Карим Халили (59-й) и Антон Бабиков (63-й). Максиму Цветкову достался 107-й стартовый номер.
Эдуард Латыпов пропустит гонку из-за положительного теста на COVID-19.
Отметим, что француз Кентен Фийон Майе стартует 28-м (вслед за Серохвостовым), лидер Кубка мира Эмильен Жаклен – 40-м, а норвежец Йоханнес Бё – 38-м.
Мужской спринт в Оберхофе начнётся завтра, 7 января, в 13:30 по московскому времени.
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