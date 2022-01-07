Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Сегодня, 7 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:15 мск.



Первой из россиянок в гонку отправится Кристина Резцова, получившая 7-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Ульяна Нигматуллина (22-й), Ирина Казакевич (53-й), Светлана Миронова (57-й), Анастасия Шевченко (69-й) и Валерия Васнецова (88-й).



Лидер общего зачёта Кубка мира норвежка Марте Рёйселанд стартует под 3-м номером.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.



Пятый этап Кубка мира завершится 9 января.

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