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Биатлон, Оберхоф, спринт, женщины, текстовая трансляция

Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
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Сегодня, 7 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:15 мск.

Первой из россиянок в гонку отправится Кристина Резцова, получившая 7-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Ульяна Нигматуллина (22-й), Ирина Казакевич (53-й), Светлана Миронова (57-й), Анастасия Шевченко (69-й) и Валерия Васнецова (88-й).

Лидер общего зачёта Кубка мира норвежка Марте Рёйселанд стартует под 3-м номером.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Пятый этап Кубка мира завершится 9 января.

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