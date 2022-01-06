Резцова получила 7-й стартовый номер в спринте на этапе КМ в Оберхофе, у Рёйселанд — 3-й
Поделиться
Стали известны стартовые номера российских биатлонисток в спринтерской гонке на 7,5 км на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
Первой из россиянок под седьмым номером на дистанцию уйдёт Кристина Резцова. Под 22-м номером стартует Ульяна Нигматуллина. Во второй группе первую гонку нового года начнут Ирина Казакевич (53-й стартовый номер) и Светлана Миронова (57-й). Анастасия Шевченко стартует 69-й, а Валерия Васнецова – 88-й.
Отметим, что лидер Кубка мира, норвежка Марте Рёйселанд, стартует под третьим номером, Лиза Тереза Хаузер из Австрии – под 27-м, Эльвира Эберг из Швеции – под 30-м, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова – под 55-м.
Женский спринт в Оберхофе начнётся завтра, 7 января, в 16:15 по московскому времени.
Комментарии
- 6 января 2022
-
20:36
-
20:17
-
12:31
-
12:22
-
12:02
-
10:34
-
09:54
-
08:46
- 5 января 2022
-
23:05
-
19:10
-
18:39
-
17:42
-
16:41
-
14:02
-
10:34
-
09:00
-
08:40
- 4 января 2022
-
20:23
-
15:59
-
10:23
-
09:00
- 3 января 2022
-
21:44
-
21:09
-
11:08
-
09:00
-
08:41
-
08:28
-
08:03
- 2 января 2022
-
22:56
-
19:31
-
13:56
-
10:34
-
09:56
-
00:12
- 1 января 2022
-
11:51
Партнерский контент