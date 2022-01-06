Резцова получила 7-й стартовый номер в спринте на этапе КМ в Оберхофе, у Рёйселанд — 3-й

Стали известны стартовые номера российских биатлонисток в спринтерской гонке на 7,5 км на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Первой из россиянок под седьмым номером на дистанцию уйдёт Кристина Резцова. Под 22-м номером стартует Ульяна Нигматуллина. Во второй группе первую гонку нового года начнут Ирина Казакевич (53-й стартовый номер) и Светлана Миронова (57-й). Анастасия Шевченко стартует 69-й, а Валерия Васнецова – 88-й.

Отметим, что лидер Кубка мира, норвежка Марте Рёйселанд, стартует под третьим номером, Лиза Тереза Хаузер из Австрии – под 27-м, Эльвира Эберг из Швеции – под 30-м, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова – под 55-м.

Женский спринт в Оберхофе начнётся завтра, 7 января, в 16:15 по московскому времени.