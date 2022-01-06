Стина Нильссон: глупо было бы зацикливаться на Олимпиаде
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Олимпийская чемпионка в лыжных гонках, шведская биатлонистка Стина Нильссон рассказала, как восприняла новости о своём попадании в состав национальной команды на Олимпиаду и их опровержение.
«Я знала, что следующий отбор будут делать после этапа в Рупольдинге, поэтому понимала, что это неправда и будет быстро опровергнуто, чтобы не обманывать болельщиков. Я не думаю об Олимпиаде. Хочу продолжить своё маленькое путешествие в биатлоне и посмотреть, куда оно меня приведёт. Если в этом году я поеду на Олимпиаду — прекрасно. Но это не последний шанс, будет ещё один как минимум. Хочу продолжать развиваться. Думаю, глупо было бы зацикливаться на Олимпиаде, я сосредоточена на улучшении результатов и развитии», — приводит слова Нильссон SVT.
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