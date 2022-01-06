Каминский: повторный тест Латыпова на коронавирус оказался положительным

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский ответил на вопрос о состоянии здоровья Эдуарда Латыпова.

«Повторный тест Эдуарда Латыпова на коронавирус оказался положительным», — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, ранее сегодня, 6 января, российский биатлонист Эдуард Латыпов заразился коронавирусом, его изолировали от сборной России.

Эдуард Латыпов должен был выступить на этапе Кубка мира в Оберхофе, который пройдёт в ближайшие выходные. Также в состав мужской команды на январские этапы Кубка мира вошли Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков и Максим Цветков. В заявку женской команды включены Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Анастасия Шевченко.