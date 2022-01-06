В сборной России ответили на вопрос, могут ли команду закрыть на карантин

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский ответил на вопрос, есть ли риск, что спортсменов национальной команды закроют на карантин.

«Сейчас команду на карантин закрыть не могут. Латыпов жил в одноместном номере — контакта первого типа с ним не было. Закрывают только тех, с кем заболевший контактировал больше 15 минут», — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, ранее сегодня, 6 января, российский биатлонист Эдуард Латыпов заразился коронавирусом, его изолировали от сборной России.

Эдуард Латыпов должен был выступить на этапе Кубка мира в Оберхофе, который пройдёт в ближайшие выходные. Также в состав мужской команды на январские этапы Кубка мира вошли Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков и Максим Цветков. В заявку женской команды включены Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Анастасия Шевченко.