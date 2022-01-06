Губерниев — о ковиде Латыпова: в спорте важно вовремя заболеть. Хорошо, что не на ОИ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о положительном тесте на коронавирус у российского биатлониста Эдуарда Латыпова.

«Коронавирус у Эдика бессимптомный. Если это и скажется на подготовке, то не очень сильно. Но остаться без стартов… Точно мимо Рупольдинга, Антхольц под вопросом.

Но, знаете, в спорте говорят, что большой талант и очень важно вовремя заболеть. Хорошо, что это случилось сейчас, а не во время Олимпиады. Будет время поправиться. Я уверен, что он всё равно один из главных претендентов на олимпийские медали, несмотря на свои январские приключения», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее сегодня, 6 января, российский биатлонист Эдуард Латыпов заразился коронавирусом, его изолировали от сборной России.

Эдуард Латыпов должен был выступить на этапе Кубка мира в Оберхофе, который пройдёт в ближайшие выходные. Также в состав мужской команды на январские этапы Кубка мира вошли Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков и Максим Цветков. В заявку женской команды включены Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Анастасия Шевченко.