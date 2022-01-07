«Меня погубила моя лень». Корейский биатлонист Лапшин — о дисквалификации за допинг

Бывший биатлонист сборной России Тимофей Лапшин, ныне представляющий Республику Корея, прокомментировал свою дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В апреле 2021 года Лапшин получил годичную дисквалификацию за нарушение, совершённое в 2013 году.
«Знаете, я — птица феникс. Чем больше меня убивают, тем сильнее я становлюсь, когда возрождаюсь. У меня не было никаких сомнений, что я сломаюсь. Я признаю вину, понимаю, что меня погубила моя лень. Если бы я отправил эту информацию в TUE (терапевтические исключения. — Прим. «Чемпионата»), ничего бы не было. Это мой косяк.
Мне смешно слушать разговоры о том, что я принимал допинг для улучшения результатов. В этом не было смысла: я тогда хорошо выступал на Кубке IBU. Поэтому капать себе капли в нос перед чемпионатом России для того, чтобы быть сильнее, — бред», — цитирует Тимофея Sport24.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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