Стало известно, кто из членов сборной России по биатлону заразился ковидом в Оберхофе

Стало известно, кто из членов сборной России по биатлону заразился коронавирусом на этапе Кубка мира в Оберхофе. Это массажист национальной команды Роман Никитин, сообщается в телеграм-канале Союза биатлонистов России (СБР). Никитин изолирован от остальной команды. Решение о длительности его карантина будет принято позднее.
Ранее пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) сообщила о проведении тестирования на коронавирус спортсменов и официальных лиц, которые приехали на этап Кубка мира в Оберхофе. Сообщается, что положительные тесты были у одного из спортсменов из сборной Швейцарии, а также у члена команды России.
Ранее стало известно о заражении российского биатлониста Эдуарда Латыпова. Он сдал два теста на коронавирус, оба оказались положительными.
Соревнования в Оберхофе стартуют сегодня, 7 января.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
- 7 января 2022
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- 6 января 2022
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- 5 января 2022
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- 4 января 2022
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