«Надо держаться подальше от русских». Йоханнес Бё — о коронавирусе у Латыпова
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал то, что биатлонист сборной России Эдуард Латыпов заразился коронавирусом перед этапом Кубка мира в Оберхофе. После заражения Латыпова изолировали от сборной России по биатлону, однако Бё всё равно заявил о необходимости дополнительных мер предосторожности.
Вчера, 6 января, российские и норвежские биатлонисты тренировались вместе, и Бё просил тренеров держаться подальше от соперников.
«Я попросил тренеров отойти на несколько метров в сторону, чтобы избежать контакта. Мы живём недалеко друг от друга, поэтому нам приходится держаться подальше от русских. С этим всем скоро станешь параноиком», — приводит слова спортсмена NRK.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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