«Надо держаться подальше от русских». Йоханнес Бё — о коронавирусе у Латыпова

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал то, что биатлонист сборной России Эдуард Латыпов заразился коронавирусом перед этапом Кубка мира в Оберхофе. После заражения Латыпова изолировали от сборной России по биатлону, однако Бё всё равно заявил о необходимости дополнительных мер предосторожности.

Вчера, 6 января, российские и норвежские биатлонисты тренировались вместе, и Бё просил тренеров держаться подальше от соперников.

«Я попросил тренеров отойти на несколько метров в сторону, чтобы избежать контакта. Мы живём недалеко друг от друга, поэтому нам приходится держаться подальше от русских. С этим всем скоро станешь параноиком», — приводит слова спортсмена NRK.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.