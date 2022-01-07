Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Надо держаться подальше от русских». Йоханнес Бё — о коронавирусе у Латыпова

«Надо держаться подальше от русских». Йоханнес Бё — о коронавирусе у Латыпова
Комментарии

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал то, что биатлонист сборной России Эдуард Латыпов заразился коронавирусом перед этапом Кубка мира в Оберхофе. После заражения Латыпова изолировали от сборной России по биатлону, однако Бё всё равно заявил о необходимости дополнительных мер предосторожности.

Вчера, 6 января, российские и норвежские биатлонисты тренировались вместе, и Бё просил тренеров держаться подальше от соперников.

«Я попросил тренеров отойти на несколько метров в сторону, чтобы избежать контакта. Мы живём недалеко друг от друга, поэтому нам приходится держаться подальше от русских. С этим всем скоро станешь параноиком», — приводит слова спортсмена NRK.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022