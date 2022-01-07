«Вечно выдаём желаемое за действительное». Губерниев отреагировал на ситуацию с Латыповым

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о состоянии российского биатлониста Эдуарда Латыпова, сдавшего положительный тест на коронавирус перед стартом этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Если у Латыпова насморк, то разве это бессимптомный ковид? Это лёгкая форма… И какой смысл был в сдаче второго теста в Германии? Вечно мы выдаём желаемое за действительное… Эдику здоровья!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Сегодня, 7 января, на пятом этапе Кубка мира состоятся спринтерские гонки. В мужских соревнованиях примут участие шесть россиян: Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков и Максим Цветков. Начало гонки запланировано на 13:30 мск.